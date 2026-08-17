Bingöl'de 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA