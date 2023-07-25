Bingöl'de 5 Bin 227 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan arazi aramasında 5 tarla içerisinde 5 bin 227 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler imha edildi ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.