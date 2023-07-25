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Bingöl'de 5 Bin 227 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan arazi aramasında 5 tarla içerisinde 5 bin 227 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler imha edildi ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan arazi aramasında 5 tarla içerisinde 5 bin 227 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında arama yapıldı. Aramada 5 tarla içerisinde 5 bin 227 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler yerinde imha edilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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