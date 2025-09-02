Bingöl'de 45 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Bingöl'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince, merkez Ilıcalar beldesinde yol kenarında park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 sikke, 7 yüzük, 2 ok ucu, 1 kolye ucu ile 3 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.