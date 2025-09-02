Haberler

Bingöl'de 45 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Bingöl'de 45 Tarihi Eser Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de il jandarma ekipleri, tarihi eser niteliğindeki 45 sikke ve çeşitli objeleri kaçak kazı ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirdi.

Bingöl'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince, merkez Ilıcalar beldesinde yol kenarında park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 sikke, 7 yüzük, 2 ok ucu, 1 kolye ucu ile 3 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.