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Bingöl'de 4 Firari Hükümlü Yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü yakaladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak kazı malzemesi ele geçirildi, bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Bingöl'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-31 Temmuz'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, aynı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 av tüfeği, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, el bombası, 16 kalaşnikof şarjörü, 5 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği şarjörü, 989 kalaşnikof fişeği, 305 tabanca mermisi, 47 av tüfeği fişeği, 25 kurusıkı tabanca mermisi ile 8 kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

Denetimlerde yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği belirlenen Suriye uyruklu bir kişiye de 16 bin 426 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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