Bingöl'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem ve Sonrası Artçılar

3 ARTÇI DAHA OLDU

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede saat 12.55'e kadar 2.3, 2.8 ve 3.6 büyüklüklerinde 3 deprem daha oldu.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta X hesabında yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabb'im beterinden korusun diyoruz" dedi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,