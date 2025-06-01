Bingöl'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgedeki artçı depremlerle birlikte, yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

1) BİNGÖL'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.26'da merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesine 1,57 kilometre uzaklıktaki Özlüce Barajı'nda 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Elazığ'da da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

3 ARTÇI DAHA OLDU

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede saat 12.55'e kadar 2.3, 2.8 ve 3.6 büyüklüklerinde 3 deprem daha oldu.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta X hesabında yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabb'im beterinden korusun diyoruzö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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