Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl'de 30 Ekim-6 Kasım operasyonlarında 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de 30 Ekim-6 Kasım operasyonlarında 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de 30 Ekim-6 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 5 firari hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı, yakalanan yabancı uyruklu 1 kişi Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 5 firari hükümlü yakalandı, 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Ekim-6 Kasım'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca, 675 sikke ve 120 obje ile 2 dedektör, 171 gram kubar esrar, 8 kök kenevir/skunk, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 6 av tüfeği, silah üstü dürbün, çeşitli çap ve türlerde mühimmat, 208 kutu havalı tüfek saçması, araç, 5 cep telefonu, mesafe ölçer, pil, elektrik kablosu ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bu kapsamda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı, yakalanan yabancı uyruklu 1 kişi de işlemlerin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

Yasemin Sakallıoğlu'nu deliye döndüren sözler: Hiç canın çekmiyor mu?
Ünlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Tecavüzden suçlu bulundu! Şimdi onu cezaevi kabusu bekliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış

Sarıgül Amerika'da da rahat durmamış
8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber! 4 gündür yaşam savaşı veriyor

8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi

Çorum-Fener maçını izleyen Galatasaray taraftarı saydırmaya başladı
Aziz Yıldırım'dan dev operasyon! Dünya yıldızı İstanbul'da

Aziz Yıldırım'dan dev operasyon! Dünya yıldızı İstanbul'da
Babasının 'Her şeyini kaybedersin' dediği işe girdi, paraya para demiyor

Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi58

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...