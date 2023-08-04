Bingöl'de 11 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 11 milyon 282 bin 574 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde ve silahlar da bulundu.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 11 milyon 282 bin 574 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında yaptıkları operasyonda 60 kilo toz esrar, 103 kilo kubar esrar, 11 milyon 282 bin 574 kök Hint keneviri, 17 bin 550 metre sulama hortumu, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.