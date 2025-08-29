Bingöl'de 1 kilo 254 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu kullanan, bulunduran, imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yolçatı köyü mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 254 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.