Bingöl Belediyesi Gazze'de her gün 1000 kişiye iftar veriyor

Bingöl Belediyesi, Gazze'de kurulan aşevinde her gün 1000 kişiye iftar vererek Ramazan ayında dayanışma gösteriyor.

Bingöl Belediyesi, Gazze'de kurulan aşevinde her gün yaklaşık 1000 kişiye iftar veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurulan aşeviyle her gün Gazzeli 1000 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Bu mübarek ayda sofralarımızı ve dualarımızı Gazze'deki mazlum kardeşlerimizle paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Arıkan, tüm mazlum coğrafyalara huzur ve selamet diledi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

