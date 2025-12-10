Bingöl Basın Konseyi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti

Bingöl Basın Konseyi üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Ankara'da ziyaret etti.

Konseyin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Bingöl Basın Konseyi Başkanı Hakim Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Yılmaz'a derneğin çalışmaları ve kentteki güncel durumuna ilişkin bilgi verdi.

Konsey üyeleri ayrıca basın mensuplarının ve kentin sorunlarını kapsayan raporları Yılmaz'a sundu.

Paylaşımda, "Basın sektörüne ilişkin çalışmalarımız ve ilimizin sorunlarının çözümü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Nazik kabulleri için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.