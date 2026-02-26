Haberler

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Güncelleme:
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, buzlanma ve ulaşım riskleri nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Adaklı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle 27 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; İlçemizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 27.02.2026 Cuma günü (1) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

