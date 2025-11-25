Binali Yıldırım Tunceli Valiliğine Ziyarette Bulundu
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Tunceli Valiliğini ziyaret ederek Vali Şefik Aygöl ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hediye olarak 'Zülfikar' kılıcı aldı.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yıldırım, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile bazı kurum müdürlerince Valilik girişinde karşılandı.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, daha sonra Aygöl ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyarette Aygöl tarafından Yıldırım'a "Zülfikar" kılıcı hediye edildi.
