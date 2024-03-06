Üye Girişi
Haberler

Binali Yıldırım: Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır

Güncelleme:

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu belirtti. Yıldırım, Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim'in hizmetkarı olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nın seçim öncesi makam paylaşmak üzere kurulan bir ittifak olmadığını vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin ortaklığı ve geleceğinin teminatı olduğunu ifade etti.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu bildirdi.

AK Parti Ödemiş Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Yıldırım, Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim'in ilçenin hizmetkarı konumunda bulunduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın seçim öncesi makam paylaşmak üzere kurulan bir ittifak olmadığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bekası için, Türkiye'nin geleceği için, milletin birliği beraberliği ve terörle amansız mücadelenin yapılması için kurulan bir ittifaktır bu ittifak öyle seçimden önce bir araya gelip can ciğer kuzu sarması olup seçimden sonra birbirlerini en ağır şekilde eleştirenlerin kurduğu menfaat ortaklığı değildir, Türkiye'nin ortaklığı, Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır."

Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetin laf üretmekte, kendilerinin ise iş yapmakta usta belirterek, "Ali Hadim'i yerelde iş başına geçireceğiz Cumhur İttifakı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti olarak ve yola devam diyeceğiz." dedi.

Ali Hadim ise desteklerinden dolayı Yıldırım'a teşekkür ederek, "Söz verdim size, sayın Başbakanım başaracağız sizlerin sayesinde. İnşallah İzmir'de oyları artırarak Hamza Dağ kardeşimize de buradan katkı sağlayacağız. Cumhur İttifakı olarak buradan onun da size sözünü veriyorum." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekileri Yaşar Kırkpınar ile Mahmut Atilla Kaya'nın da katıldığı açılışın ardından Yıldırım, Ödemiş Öğretmenevinde meslek odaları başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Binali Yıldırım Ali Hadim Türkiye Ödemiş Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İsmail Yaşar kimdir? İYİ Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı İsmail Yaşar kimdir? Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir kimdir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 6 Mart EXXEN spor canlı izle! E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Mart Çarşamba? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! GS Warriors Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 6-7 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title