Kalp damarlarından biri tıkanan Binali Yıldırım anjiyo oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da rutin kontroller için gittiği hastanede, bir damarının tıkalı olduğu tespit edilince anjiyo oldu. Yıldırım'a stent takıldı.

Seçimler sonrası ilk ziyaretini, en çok oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye dün gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yer almaması dikkat çekmişti. Yıldırım'ın anjiyo olduğu ortaya çıktı.

STENT TAKILDI

Binali Yıldırım'ın bayram tatili için gittiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a dönüşünde rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo olduğu öğrenildi. Kapalı olan damarı anjiyo ile açılan Yıldırım'a stent takıldı.

EVİNDE DİNLENİYOR

Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası gerçekleştirdiği ilk ziyaretlerde yer almayan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'daki evinde dinlendiği belirtildi.

"ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU BULUNMAMAKTADIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.