Bin 800 rakımlı yayladaki bakkalda şehit çocuklarına her şey bedava Trabzon'un Düzköy ilçesinin bin 800 rakımlı Haçka Yaylası'nda bir bakkal işletmecisi, şehit çocuklarının yaptığı alışverişlerden para almayarak onlara destek oluyor.

Bin 800 rakımlı yayladaki bakkalda şehit çocuklarına her şey bedava

Bin 800 rakımlı yayladaki bakkalda şehit çocuklarına her şey bedava

TRABZON - Trabzon'un Düzköy ilçesinin bin 800 rakımlı Haçka Yaylası'nda bir bakkal işletmecisi, şehit çocuklarının yaptığı alışverişlerden para almayarak onlara destek oluyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan bin 800 rakımlı Haçka Yaylası'nda bakkal işleten Ali Akpınar, şehit çocuklarının yaptığı alışverişlerden para almıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan yaylada market dükkanının önüne, "Şehit çocukları bu bakkaldan ücretsiz alışveriş yapabilir" yazılı pankart asan Akpınar'ın bu örnek davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

"Bir yerde görmüştüm benimde çok hoşuma gitti" diyen bakkal işletmecisi Ali Akpınar, "Yapmamız gereken buydu diyerek bunu yazdım. İçimden geldi. Tamamen maneviyatla alakalı bir şey. Görenler sağ olsun herkes olumlu tepkiler veriyor. Geçen yıl bu pankartı buraya astım. Yaylada böyle bir şey yapmak istedim. Gelen şehit çocukları oluyor. Ama gelen kimseye nerelisin, kimsin diye sormuyoruz" ifadelerini kullandı.