Bilişim Akademisi'nde Fen Bilgisi Öğretmenleri için Robotik Kodlama Eğitimi

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Bilişim Akademisi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerini ağırlayarak Arduino tabanlı robotik kodlama eğitimi düzenledi. Öğrenciler, temel elektronik bileşenleri ve sensörlerin kullanımı hakkında bilgi edinip uygulamalı devre tasarımı yaptılar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı faaliyet gösteren Bilişim Akademisi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerini ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğüne bağlı Bilişim Akademisi, ERÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencilerini konuk etti.

Programda genç öğretmen adayları, Arduino tabanlı robotik kodlama eğitimiyle buluştu.

Eğitim sürecinde öğrenciler, temel elektronik bileşenlerinin tanınması, sensörlerin kullanımı ve Arduino ile uygulamalı devre tasarımı konularında kapsamlı bilgi edindi.

Fen bilgisi öğretmeni adaylarına yönelik hazırlanan uygulamalı eğitimde, robotik ve kodlama becerilerinin fen bilimleri öğretimine nasıl entegre edilebileceğine ilişkin örnek çalışmalar da yapıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
