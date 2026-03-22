Bakan Gürlek: Bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. Rapor Teslim Kontrolü ve Aylık Bakılacak İş Sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını; normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık. Yargı sistemimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

