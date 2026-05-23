Yanlış ve aşırı kimyasal gübre kullanımı toprağa zarar verebiliyor

Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, bilinçsiz ve aşırı kullanılan kimyasal gübrelerin toprağın pH dengesini bozduğunu, bitki gelişimini olumsuz etkilediğini ve su tutma kapasitesine katkı sağlamadığını belirtti. Organik gübre kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, bilinçsiz ve aşırı kullanılan kimyasal gübrelerin toprak sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bellitürk, AA muhabirine, toprak sağlığının önemi için kimyasal gübreler yerine organik gübre kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Kimyasal gübrelerin toprağın pH dengesini bozabildiğini anlatan Bellitürk, bu durumun bitki gelişimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Toprak yapısındaki bozulmanın bitki köklerine zarar verdiğini aktaran Bellitürk, "Toprakta pH dengesinin bozulması tohumların çimlenememesine ve bitkinin düzenli büyüyememesine neden olabiliyor." dedi.

Bellitürk, kimyasal gübrelerin toprağın su tutma kapasitesine katkı sağlamadığını ifade etti.

Organik gübrelerin toprağı ıslah ettiğini ve nemin korunmasına yardımcı olduğuna dikkati çeken Bellitürk, "Toprağa faydası olan çoğunlukla organik gübreler ve organik mineral gübrelerdir. Kimyasal gübrelerin toprağa faydası olmadığı gibi yanlış ve aşırı kullanıldığında toprağa zararları olabilir. Toprakta pH dengesinin bozulmasıyla bitki köklerinin olumsuz etkilenmesi, tohumların çimlenememesi ve bitkinin düzenli büyüyememesi demektir." diye konuştu.

Bellitürk, organik gübrelerin su tutma kapasitesini artırdığını ve bu durumun kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadelede önem taşıdığını vurguladı.

Toprağın organik gübrelerle ıslah edilebileceğini anlatan Bellitürk, "Organik gübre toprağı ıslah eder. Toprakta bozulan pH dengesini korumaya çalışır ve nihai olarak toprakta suyun tutumunu sağlar. Su tutma kapasitesini en fazla artıran gübreler organik gübrelerdir. Kimyasal gübrelerin su tutma kapasitesine herhangi bir faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

Bellitürk ayrıca organik gübre kullanımına yönelik çiftçi eğitimlerinin artırılması ve akademik çalışmaların üreticilerle daha fazla paylaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
