Karşıyaka'da "Bilim Merkezi" için işbirliği protokolü

İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile bilim, toplumun her kesimine ulaşacak. Merkez, çocuklar ve gençler için nitelikli öğrenme ortamları sunacak.

İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında imzalanan "Bilim Merkezi" işbirliği protokolü ile bilimin toplumun tüm kesimlerine yayılmasın hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, protokol kapsamında faaliyetlerine başlayacak merkezin, üniversitenin güçlü akademik birikimiyle desteklenerek çocuklar ve gençler için nitelikli ve sürdürülebilir öğrenme ortamları sunacağı belirtildi.

Protokol çerçevesinde hayata geçirilecek uygulamalı atölyeler, seminerler ve bilim şenlikleri aracılığıyla öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, sürdürülebilir bilim kültürü oluşturma vizyonu doğrultusunda bilimi yalnızca akademik sınırlar içinde değil, toplumun her kesimiyle buluşturmayı öncelikli hedef olarak gördüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
