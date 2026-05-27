YÖK Başkanı Özvar: Öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesin

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek, "Öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler" dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin süreç, eğitim öğretimin kesintisiz devam etmesini sağlayacak şekilde sonuçlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, öğrencilerin eğitim hakları, akademik ve idari personelin mağduriyet yaşamaması, ailelerin beklentileri ve kamu yararı gözetilerek üniversitenin mevcut yapısıyla kapatma kararından 3 gün sonra yeniden faaliyetlerine devam etmesine karar verildi. Kararın ardından kayyım mütevelli heyeti görevine dönerken, rektörlük çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

FİNAL SINAVLARI TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bahar dönemi final sınavları, daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bilimsel ve sosyal etkinliklerin de planlandığı şekilde sürdürüleceği, üniversitenin akademik kadrosu, insan kaynağı ve kurumsal yapısıyla faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ VE AİLELERİMİZ MÜSTERİH OLSUN'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yazılı açıklama ile sürecin başından itibaren dikkatle takip edildiğini belirterek, önceliklerinin öğrencilerin geleceği ve eğitim hakkının korunması olduğunu bildirdi. Özvar, "İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri güvence altındadır ve kesintisiz devam edecektir" dedi.

Öğrenciler, akademik ve idari personel için belirsizlik oluşmaması adına gerekli tedbirlerin alındığını belirten Özvar, "Bahar dönemi final sınavları ilan edilen akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Artık öğrencilerimiz ve ailelerimiz müsterih olsun. Sınav dönemi yaklaşırken öğrencilerimiz sınavlardan başka hiçbir konuya odaklanmasınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
