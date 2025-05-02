Bilgi Nüfuz Eder: Rektör Bostancı'dan Eğitim ve Bilgi Üzerine Önemli Mesajlar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, "Bilgi nüfuz etmektir. Biz bir şeyi öğrendiğimizde o öğrendiğimiz bilgi bize nüfuz eder." dedi.

Avrasya Üniversitesi Siyaset Akademisi Kulübü ve Medya Kulübü'nce düzenlenen "Bilgi ne işimize yarar?" Konferansında konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, yazının icadının yapay zekanın icadından çok daha değerli ve karşılaştırılamaz olduğuna işaret etti.

Bostancı, şöyle devam etti:

"Bilgi nüfuz etmektir. Biz bir şeyi öğrendiğimizde o öğrendiğimiz bilgi bize nüfuz eder. Biz o bilgiyi öğrenmeden önceki insan değiliz. Daha farklı bir perspektiften o bilgi marifetiyle onun bize öğrettiği daha derinlikli bir çerçeveden dünyaya bakmaya başlarız. İnsan bilgilendikçe hakikatin gördüğü gibi olmadığını arkasında başka bir hikaye olduğunu görüyor. "

Bilimsel gelişmelerin toplumun hikayesini bugünkü kuşaklara aktardığına işaret eden Bostancı, "Ne kadar dünyayı anlarsak kendimizi anlarız. Ne kadar dünyayı anlarsak kendimize, şahsımıza ait yeryüzündeki varoluşumuza ait hikayeyi, bütün şeklinde anlayabiliriz. Bunu yapmazsak dünyayı öğrenmezsek geçmişi bilmezsek emin olun bir rüya gibi yeryüzünden sanki yaşamış gibi geçeriz, bir rüya olarak da hayatlarımızı tanımlarız." diye konuştu.

Bilgiyle olan ilişkiyi insanın kendisi ve dünyayla ilişkisi olarak tanımlayan Bostancı, "Bilgi dışımızdaki bir şey değil. Bizden uzakta olan bir şey değil. Bizim içimizde olan bir şey. Eğer okuduğunuz bir kitap sizin içinize işlemişse, bilginize zihninize bakış açınıza işlemişse bilgi o dur. Dışardaysa işimize yaramaz. Bilgiyle olan ilişkiniz kendiniz ve dünyayla olan ilişkinizdir." şeklinde konuştu.

Bostancı, öğrencilere, şiirden, resimden ve edebiyattan haberdar olmalarını bu tür eserleri takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konferansın ardından Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Kadakal, Bostancı'ya teşekkür belgesi verildi.