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Bilecik Yenipazar'da kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

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Bilecik Yenipazar'da kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın itfaiyece söndürüldü
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Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Batıbelenören köyünde Bayram Y'ye ait iki katlı kullanılmayan ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Batıbelenören köyünde Bayram Y'ye ait iki katlı kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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