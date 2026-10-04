Bilecik Yenipazar'da anız yangını söndürüldü, yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördü

Bilecik Yenipazar'da anız yangını söndürüldü, yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Yenipazar ilçesinde Selim köyündeki biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü. Şiddetli poyrazın etkisiyle çevredeki tarlalara sıçrayan yangında yaklaşık 40 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Selim köyündeki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli poyrazın etkisiyle çevredeki tarlalara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına ekiplerin yanı sıra çevredeki çiftçiler de traktörleriyle müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin ve bölge sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 40 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.