Bilecik Vezirhan'da tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü Salih Kara hayatını kaybetti

Bilecik Vezirhan'da tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü Salih Kara hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Vezirhan beldesi yakınlarında Salih Kara'nın kullandığı tır, aynı yönde ilerleyen İ.C. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 61 yaşındaki sürücü Kara hayatını kaybetti, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Haber: Gökay Şimşek
(BİLECİK) - Bilecik'in Vezirhan beldesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü 61 yaşındaki Salih Kara hayatını kaybetti.
Bilecik'in Vezirhan beldesi yakınlarında iki tırın karıştığı trafik kazasında bir sürücü yaşamını yitirdi.
Salih Kara (61) yönetimindeki 34 DMJ 528 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen İ.C. (46) idaresindeki 06 TBF 02 plakalı tıra arkadan çarptı.
Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kara'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Tırların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.