Bilecik Valisi Sözer, Pazaryeri OSB'yi ziyaret etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde Sözer, bölgede metal ve porselen üretimi alanlarında faaliyet gösteren 2 tesisi inceledi.

Açıklamada ziyaretlerindeki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, söz konusu işletmelerin üretim ve ihracat potansiyellerine dikkati çekti.

Bu işletmelerin kent ekonomisine büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Sözer, tesislerin çalışanlarına "başarılar" diledi.

Ziyaretlerinde Sözer'e, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile diğer ilgililer eşlik etti.