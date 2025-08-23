Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli ilçesine ziyarette bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ı ve Belediye Başkanı Bekir Torun'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sözer, ziyarette Kaymakam Kılıç ve Belediye Başkanı Torun'dan ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer, daha sonra Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan Halil Öktem'in ailesini ziyaret etti.

Osmaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen, köy ve mahallelerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantının ardından Vali Sözer tarafından, ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimat verildi.

Vali Sözer, yangın döneminde olduğu gibi her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde Osmaneli'nin yaralarının sarmaya ve daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
