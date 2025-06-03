Bilecik Valisi Sözer, göreve başladı

Bilecik Valisi Sözer, göreve başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bilecik Valiliğine atanan Faik Oktay Sözer, göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bilecik Valiliğine atanan Faik Oktay Sözer, göreve başladı.

Valilik bahçesinde düzenlenen programda tören mangasınca karşılanan Sözer, burada il protokolüyle selamlaştı. Sözer, daha sonra makamına geçti.

Sözer, gazetecilere, Bilecik gibi köklü bir tarihe sahip kentte görev yapacak olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Bilecik'in "dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri" olarak anıldığını hatırlatan Sözer, şunları kaydetti:

"İnsan ve çevre odaklı yapacağımız çalışmalara hemşehrilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kurumlarımızı da dahil ederek katılımcı, şeffaf, üretken ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla, el ele vererek ortak akılla hareket edeceğiz. Her daim kapımız da gönlümüz de milletimize açık olacaktır."

Sözer, konuşmasının ardından göreve başladığına dair yazıyı imzalayıp il protokolünü makamında kabul etti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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