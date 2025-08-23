Bilecik Valisi Sözer, Eğitim Hazırlıklarını İnceledi

Bilecik Valisi Sözer, Eğitim Hazırlıklarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek 2025-2026 eğitim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı. 39 bin öğrenci ve 3 bin öğretmenin ders başı yapacağı yeni yılda, okullarda yapılan onarımlar da gündeme geldi.

Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sözer ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve şube müdürlerinden 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılı kapsamında 173 okul ve 83 kurumda, 39 bin öğrenci ile 3 bin öğretmenin 1 Eylül itibarıyla ders başı yapacak.

Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla 24 okulda büyük, 52 okulda ise küçük onarımlar tamamlandı.

Vali Sözer, yatırımların ve hazırlıkların hayırlı olmasını dileyerek, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.