Bilecik Valisi Sözer, Eğitim Hazırlıklarını İnceledi

Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sözer ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve şube müdürlerinden 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılı kapsamında 173 okul ve 83 kurumda, 39 bin öğrenci ile 3 bin öğretmenin 1 Eylül itibarıyla ders başı yapacak.

Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla 24 okulda büyük, 52 okulda ise küçük onarımlar tamamlandı.

Vali Sözer, yatırımların ve hazırlıkların hayırlı olmasını dileyerek, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.