Bilecik Valisi Sözer'den Söğüt Kaymakamı'na Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ile bir araya geldi. Ziyarette ilçedeki kamu hizmetleri ve vatandaş memnuniyeti değerlendirildi. Daha sonra muhtarlarla toplantı yapıldı ve yaklaşan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin planlaması üzerinde duruldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sözer, ziyarette Kaymakam Yayabaşı'ndan ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kamu hizmetlerinin etkinliği ile vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulan ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Daha sonra Vali Sözer, ilçedeki köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Söğüt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen, köy ve mahallelerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantının ardından Vali Sözer tarafından, ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimat verildi.

Bilecik Valisi Sözer başkanlığında, 12-14 Eylül'de bu yıl 744'üncüsü gerçekleştirilecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin planlama toplantısı yapıldı.

Toplantıda, program akışı, güvenlik tedbirleri, ulaşım ve alan düzenlemeleri masaya yatırıldı.

Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik kararlar alındı.

Vali Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresince, Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyünde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmasında incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
