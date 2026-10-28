Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Valisi Sözer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sözer, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle büyük gurur, heyecan ve coşku yaşandığını belirtti.

Cumhuriyet'in Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, Türk milletinin sarsılmaz inancı, azmi ve fedakarlığıyla kurulduğunu vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en büyük sorumluluk, ecdadımızdan miras aldığımız bu kıymetli emanete sahip çıkmak, Cumhuriyet'imizin kazanımlarını koruyarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyor, kıymetli Bilecikli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Feyza Altun bu kareden pişman: Keşke görüşmeseydim
Putin'i zor durumda bırakan kare!

Putin'i fena madara ettiler!
Alina Boz'un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi! Oturduğu bina zarar gördü

Genç oyuncunun annesinin korku dolu anları! İsyan etti
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız

'Komşu'dan bomba Türkiye itirafı: İzinsiz hiçbir şey yapamayacağız
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! 'Namaz kılmaya gittim' deyip...

Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia
Seçim yenilgisi sonrası Ben-Gvir'in danışmanından olay sözler: İsrail halkı aptal

Seçim sonuçları Ben-Gvir cephesini küplere bindirdi
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı