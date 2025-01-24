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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gazi Ahmet Yavuz'u Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gazi Ahmet Yavuz'u Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1999 yılında PKK ile girdiği çatışmada yaralanan gazi Ahmet Yavuz'u evinde ziyaret ederek, gazilerin fedakarlıklarının önemine vurgu yaptı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1999'da vatani görevini yaparken terör örgütü PKK'yla girdiği çatışmada yaralanıp gazi olan Ahmet Yavuz'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz'u evinde ziyaret eden Vali Aygöl, gazilerin cesaretinin nesiller boyu yüreklerde yaşayacak bir miras olduğunu vurguladı.

Fedakarlığından ötürü Yavuz'a şükran borçlu olduklarını ifade eden Aygöl, Yavuz ve ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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