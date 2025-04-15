Bilecik Valisi Şefik Aygöl Anaokulunu Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Bilecik Anaokuluna ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Aygöl, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra öğretmenlerle toplantı düzenleyen Aygöl, okul personeliyle eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de yer aldı.