Bilecik Valisi Kızılkaya, Bozüyük'te sağlık yatırımlarını denetledi - Haberler

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın, Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden sağlık merkezinin inşaatında incelemede bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kızılkaya'nın kamu yatırımlarını denetlemek ve takip etmek amacıyla Bozüyük'ü ziyaret ettiği belirtildi.

Kızılkaya'nın yapımı devam eden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, kreş ve otopark inşaatında, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, proje bittiğinde alanında örnek bir sağlık tesisi olacağını kaydetti.

Şehirdeki kamu yatırımlarını denetlemeye devam ettiklerini belirten Kızılkaya, "İnşaat sahasını gezdik ve işlerin zamanında vakitlice yürütüldüğünü gördük. Proje bittiğinde ilimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Her yanıyla düşünülmüş güzel bir proje yapılıyor. Kısa sürede bu projeyi tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, Bilecik'te yapımı süren diğer devlet yatırımlarının sağlıklı bir şekilde tamamlanması için denetimlere devam edeceklerini bildirdi.