İznik'te "Sahada Öğrenen, Dünyaya Anlatan Gençler" programı yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kamu Diplomasisi Kulübü, 'Sahada Öğrenen, Dünyaya Anlatan Gençler' projesi ile İznik'te kültürel miras eğitimi ve saha programı düzenledi. Proje, gençlerin kültürel bilgilerini uluslararası düzeyde ifade edebilme kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kamu Diplomasisi Kulübü tarafından düzenlenen "Sahada Öğrenen, Dünyaya Anlatan Gençler" projesi kapsamında, İznik ilçesinde saha programı ve medeniyet okuması gerçekleştirildi.

İlçenin tarihi ve kültürel mirasını, tarihçi-yazar Zafer Bilgi rehberliğinde yerinde inceleyen gençler, kültürel mirası doğru okuma ve uluslararası düzeyde ifade edebilme becerilerini geliştirdi.

Kamu Diplomasisi Kulübü Başkanı Yahya Sait Kahraman, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, günümüzde ülkelerin yalnızca sahip oldukları bilgiyle değil, bu bilgiyi anlatabilme kabiliyetiyle öne çıktığını belirtti.

Çok aşamalı bir model olarak tasarlanan proje kapsamında, saha programlarının yanı sıra analiz, içerik üretimi ve uluslararası anlatı geliştirme süreçlerinin de yürütüleceği aktaran Kahraman, "Bu programla gençlerimizi sadece öğrenen değil, aynı zamanda temsil eden bireyler olarak yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kahraman, projenin ilerleyen süreçte farklı şehirlerde uygulanarak yaygınlaştırılması ve gençlerin Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası platformlarda temsil edebilecek yetkinliğe ulaşmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
