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Bilecik'ten kısa kısa

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, göreve yeni başlayan Bilecik Müftüsü Yusuf Dikmen'i kabul etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, göreve yeni başlayan Bilecik Müftüsü Yusuf Dikmen'i kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Sözer, Dikmen'e yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Sözer, daha sonra Dikmen ile fotoğraf çekildi.

Vali Sözer'den şehit Jandarma Komando Er Bayır'ın babasına ziyaret

Vali Faik Oktay Sözer, 1976 yılında İstanbul'da şehit olan Jandarma Komando Er Hasan Bayır'ın babası Osman Bayır'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayır'ın evinde gerçekleştirilen ziyarette Sözer, şehit babasıyla sohbet etti.

Açıklamada ziyaret sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, şehit ailelerinin gönüllerindeki vatan ve bayrak sevgisinin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Sözer, daha sonra Bayır'a ay yıldız işlemeli plaket verdi.

Kaynak: AA
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