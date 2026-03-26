Pazaryerili öğrenciler mesleki staj için Portekiz'e gidiyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ Akreditasyon Programı kapsamında Portekiz'de staj yapacak. 7 öğrenci ve 2 öğretmen, 29 Mart-11 Nisan tarihlerinde Braga'da uluslararası iş tecrübesi kazanacak.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje çerçevesinde, okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim gören 7 öğrenci ve 2 öğretmen, Avrupa staj hareketliliğine katılacak.

Portekiz'in Braga kentinde 29 Mart-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek programda öğrenciler, alanlarıyla ilgili uluslararası iş tecrübesi kazanma ve Avrupa'daki mesleki uygulamaları yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve farklı kültürleri tanımalarını amaçlayan proje öncesinde okul yönetimi, çalışmada emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek katılımcılara başarılar diledi.

