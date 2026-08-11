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Bilecik'te İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik merkez ve Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı. Osmaneli-İznik kara yolunda tır ile kamyonun çarpışması sonucu tır devrildi, tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Bilecik-Yenişehir kara yolunda ise elektrikli motosiklet devrildi, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik merkez ve Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

B.A. idaresindeki 16 AFB 464 plakalı konteyner yüklü tır, Osmaneli-İznik kara yolunun Ericek köyü mevkisinde Y.K'nin kullandığı 54 AEK 137 plakalı tomruk yüklü kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik-Yenişehir kara yolunun Necmiye köyü mevkisinde M.B'nin (65) kullandığı 11 ACS 846 plakalı elektrikli motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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