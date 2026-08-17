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Bilecik'te yıl boyunca 40 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı

Bilecik'te yıl boyunca 40 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı
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Bilecik'te İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yıl boyunca 40 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca yol çizgileri, trafik işaretleri ve levhalar da yenileniyor. Vali Faik Oktay Sözer, geçen yıl 76 kilometre asfalt yapıldığını hatırlatarak bu yıl hedefin üzerine çıkmayı amaçladıklarını belirtti ve çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Bilecik'te, kent genelinde yıl boyu 40 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşım kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, sıcak asfalt atılmasının yanı sıra yol çizgileri ile trafik işaretleri ve levhaları da yenileniyor.

Ağustos ayı itibarıyla 40 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılan kentte ekipler, faaliyetlerini sürdürüyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vali Faik Oktay Sözer, geçen yıl ilde 76 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığını belirtti.

Bu sene bu sayının üzerine çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

"Bilecik'imizin dört bir yanında ekiplerimiz sahada. Köylerimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı planlı ve kararlı şekilde sürdürüyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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