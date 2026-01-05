Bilecik'te ev yangını söndürüldü
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Dudaş köyünde imam Necati C'ya ait tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söğüt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiye söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
