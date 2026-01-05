Haberler

Bilecik'te ev yangını söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Dudaş köyünde imam Necati C'ya ait tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan yangında tek katlı evde maddi hasar oluştu.

İlçeye bağlı Dudaş köyünde imam Necati C'ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söğüt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiye söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Fenerbahçe'de Samsunspor karşısında 10 eksik

Tam 10 eksik! Samsunspor maçında oynayamayacaklar
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı