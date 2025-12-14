Bilecik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bir evde kalorifer kazanı odasındaki bacadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük çaplı hasar meydana geldi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Erecek köyünde, Mehmet Yıldırım'a ait tek katlı ahşap evde kalorifer kazanı odasında bulunan bacadan sıçrayan kıvılcımlar çatıyı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler evin sardı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası evde büyük çaplı hasar oluştu.
