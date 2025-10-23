Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 30 gram sentetik uyuşturucu madde ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu dedektör köpekleriyle 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 30 gram sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ile şarjör ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli İ.A. hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel