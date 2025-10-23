Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 30 gram sentetik uyuşturucu madde ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu dedektör köpekleriyle 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 30 gram sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli İ.A. hakkında işlem başlatıldı.

