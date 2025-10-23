Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu dedektör köpekleriyle 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 30 gram sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli İ.A. hakkında işlem başlatıldı.