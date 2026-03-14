Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde uyuşturucu maddeleri ve kullanım aparatları bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamalarda, şüphelendikleri 3 kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada, şüphelilerin üzerinde uyuşturucu maddeleri ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak " suçundan işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.