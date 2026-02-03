Haberler

Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı
Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında iki zanlının üzerinde uyuşturucu madde ve kullanım aparatları buldu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'te, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri şahısların üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama ve kullanmak için madde bulundurmak" suçunda işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
