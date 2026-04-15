Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
Bozüyük ilçesinde yapılan operasyonda, üstünde uyuşturucu madde bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, elde ettikleri ihbar üzerine harekete geçti ve 15 gram uyuşturucu maddeye el koydu.
İl Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaydere mevkisine uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Belirlenen yere gelen İ.Ö'nün üzerinde yapılan aramada, 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan