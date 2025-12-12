Haberler

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerine devam ediliyor.

Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince aranması bulunan yabancı uyruklulara yönelik çalışma başlattı.

Durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
