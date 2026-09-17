Haberler

Bilecik'te trenin çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te trenin çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yük treninin çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

E.B. (26) idaresindeki 54 YU 441 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu Arifiye- Bilecik tren hattına düştü.

Sürücü E.B, otomobilini düştüğü yerden çıkaramayınca olay yerinden uzaklaştı.

Kısa süre sonra hattan geçen yük treni, raylardaki otomobile çarptı. Otomobil, çarpışma sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tren seferleri, otomobilin çekiciyle hattan kaldırılmasıyla normale döndü.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü E.B'ye 25 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaynak: AA
Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur dahil 4 kritik isim için gözaltı kararı

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik 4 kişi için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi

Trump'a bu gece uyku yok! En büyük darbeyi kendi seçtiği isimden yedi
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

İşlediği suçlar yanına kar kalmadı! Şimdi cezasını çekme zamanı