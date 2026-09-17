Bilecik'te trenin çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi

Bilecik'te trenin çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yük treninin çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi.
E.B. (26) idaresindeki 54 YU 441 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu Arifiye- Bilecik tren hattına düştü.
Sürücü E.B, otomobilini düştüğü yerden çıkaramayınca olay yerinden uzaklaştı.
Kısa süre sonra hattan geçen yük treni, raylardaki otomobile çarptı. Otomobil, çarpışma sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan tren seferleri, otomobilin çekiciyle hattan kaldırılmasıyla normale döndü.
Alkollü olduğu belirlenen sürücü E.B'ye 25 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.