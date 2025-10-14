Haberler

Bilecik'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarla sürerken su kanalına devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Kıraç (78) yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Kıraç (78) idaresindeki 11 AH 591 plakalı traktör, Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun 5. kilometresinde tarla sürdüğü sırada kayarak su kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktör altında kalan Kıraç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıraç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
500
