Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Bilecik'in Söğüt ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü 67 yaşındaki Hasan Şen hayatını kaybetti. Kaza, Şen'in kiraz bahçesini sürerken meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.
Hasan Şen'in (67) kullandığı 11 EK 280 plakalı traktör, Paşapınarı mevkisinde Şen'in kendisine ait kiraz bahçesini sürerken devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, kaza yerindeki incelemelerin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan