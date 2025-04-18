Bilecik'te Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
Bilecik'te bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobildeki iki yolcu yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Duygu T. idaresindeki 11 ABN 955 plakalı motosikletle Zeynep T. yönetimindeki 11 SD 109 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumundaki Aynur U. ve 8 yaşındaki T.U. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel